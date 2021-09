Colombiaanse klimmer López weg bij Movistar na bizarre opgave in Vuelta

López lag als nummer drie van het klassement op podiumkoers in de Vuelta, totdat hij in de laatste bergetappe de slag miste toen zijn concurrenten bij hem wegreden. De 27-jarige Colombiaan zette de achtervolging in, maar kreeg vanuit de ploegleiderswagen de instructie om daarmee te stoppen, zodat in ieder geval de tweede plaats van ploeggenoot Enric Mas (die wel mee zat vooraan) niet in gevaar zou komen.

Dat was tegen het zere been van López, die in de remmen kneep en woedend geroepen zou hebben: ,,Als jullie me niet op het podium willen, dan willen jullie me ook niet in de ploeg.” Na een indringend gesprek ging hij toch nog even verder, maar even later gaf ‘Superman’ er alsnog definitief de brui aan.