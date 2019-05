Colombiaanse ploeg Manzana Postobon geschorst na tweede dopingzaak

Na de Colombiaan Wilmar Andres Paredes Zapata op 5 april blijkt nu ook zijn landgenoot Juan José Amador Castano verboden middelen te hebben gebruikt. De UCI meldde dat hij op 22 oktober 2018 bij een controle buiten competitie positief testte. De coureur kan nog een tegenanalyse aanvragen.



Manzana Postobon is door de UCI voorlopig geschorst voor een periode van 15 tot 45 dagen, zoals de reglementen voorschrijven bij twee dopinggevallen in twaalf maanden tijd. De UCI kondigde vandaag tevens aan dat de Colombiaan Alex Norberto Cano Ardila (Coldeportes Zenu) voorlopig wordt geschorst wegens onregelmatigheden in zijn bloedpaspoort.



In Nederland is Manzana Postobon vooral bekend door Jetse Bol, die in 2017 en 2018 namens deze ploeg de Vuelta reed.