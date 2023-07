Column Thijs Zonneveld | Als ‘Pogi’ te pakken is, dan is het de komende twee dagen

Eindzege niet in gevaar: Mathieu van der Poel wint overtui­gend Ronde van België, laatste rit prooi voor Fabio Jakobsen

Mathieu van der Poel heeft de Ronde van België gewonnen. De eindzege van de kopman van Alpecin-Deceuninck kwam vandaag in de afsluitende etappe niet meer in gevaar. Fabio Jakobsen van Soudal - Quick-Step won de vijfde etappe in de Belgische hoofdstad in de massasprint voor Jasper Philipsen en Thibau Nys.