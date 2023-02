Column Thijs Zonneveld | Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn te groot om enkel sneren naar elkaar uit te delen

Mathieu van der Poel lijkt klaar voor strijd met Wout van Aert op WK na geslaagde test in Frankrijk

Mathieu van der Poel heeft in de laatste wereldbekerveldrit van het seizoen nog maar eens de benen getest met het oog op het WK, volgende week in Hoogerheide. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck versnelde in de cross van het Franse Besançon in de vierde van negen rondes en soleerde daarna naar de winst.

29 januari