Column Thijs Zonneveld | Met jaloezie keek ik naar die wielertoeristen uit Samoa: ik had een nier verkocht om ooit een WK te mogen rijden

Column Thijs Zonneveld | Ik geef toe: ik gaf Van der Poel niet bijster veel kans om wereldkam­pi­oen te worden

Columnist Thijs Zonneveld schrijft over de bijzondere voorbereiding van Mathieu van der Poel op het WK. ,,Op het eerste gezicht ziet het eruit alsof je naar de finale van de Champions League wilt via oefenpotjes tegen FC Koekwauzerveen. Dat kan niet. Maar stiekem hebben ze er veel beter over nagedacht dan het lijkt.”

15 september