Column Thijs Zonneveld | ‘Opa’ Jos van Emden is de Gernot Trauner van Jumbo-Visma

Jos van Emden voor derde keer Nederlands kampioen tijdrijden

Jos van Emden heeft voor de derde keer de nationale titel veroverd in het tijdrijden. De 38-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was op het parcours over 42 kilometer met start en finish in Elspeet 18 seconden sneller dan Daan Hoole. Sjoerd Bax pakte het brons.