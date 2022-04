Column Thijs Zonneveld | Van Evenepoel wordt in Vlaanderen verwacht dat hij klassiekers wint, het Songfestival en Wimbledon

En toen, na een allesverwoestende aanval, een solo van bijna dertig kilometer en een ereronde door de straten van Luik, veranderde de grote meneer Remco Evenepoel voor even in een klein jochie. Snotterend viel hij in de armen van zijn moeder en zijn vriendin; ze snotterden zo hard mogelijk met hem mee. Heel, heel even dacht ik zelfs iets waterigs te zien blinken in het rechteroog van Patrick Lefevere, zijn reservepapa.