Column Thijs Zonneveld | Zonder pech in het laatste weekend is Bouwman de rest van zijn leven ‘Blauwman’

Met video Bauke Mollema vindt Girostart in Hongarije maar niets: ‘Ik ben blij als we straks in Italië zijn’

Dat de Giro dit jaar in de Hongaarse hoofdstad Boedapest start, vindt niet iedereen een goed idee. Bauke Mollema was er nogal uitgesproken over. ,,Het is a pain in the ass. Op de rustdag weer het vliegtuig in.’’

4 mei