Cross Herentals wordt nieuw duel Van der Poel en Van Aert

De vierde cross om de X2O Badkamers Trofee staat woensdag in Herentals in het teken van het tweede duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

De rivalen troffen elkaar dit veldritseizoen zondag in Namen voor het eerst waarbij de winst was voor Van der Poel. Dat was een wedstrijd om de wereldbeker en maandag werd duidelijk dat er komende zondag weer een duel is tussen de Nederlander van Alpecin-Fenix en de Belg van Jumbo-Visma.

Nadat Van Aert had laten weten alsnog te zullen starten in de wereldbekercross van Dendermonde, besloot Van der Poel niet veel later die cross toch ook op zijn programma te zetten. Onder meer omdat de stand in de wereldbeker de startvolgorde bepaalt bij het WK, eind januari in Oostende.

Maar eerst is er woensdag Herentals Cross voor het klassement waarin de Belg Eli Iserbyt leidt. Het is een nieuwe wedstrijd met een parcours rond de zogenoemde skiberg, een helling die per ronde eenmaal fietsend en eenmaal lopend moet worden bedwongen. ,,De skiberg is wellicht bepalend voor de winst”, meent Erwin Vervecken, de oud-renner die het parcours mede ontwierp. Voor Van Aert is het bekend terrein. Hij traint regelmatig op de skiberg.

Bij de vrouwen staat Lucinda Brand aan de leiding met een kleine voorsprong op haar landgenote Denise Betsema.