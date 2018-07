D'Hoore pakt tweede ritzege op rij in Giro Rosa

Verswey­veld is de Sagan van de ED Lezerstour: dagzege en gele trui

8 juli Wie de naam Tim Versweyveld zegt in de regio Eindhoven zal meteen denken aan de tweede etappe van de Tour de France. De Eindhovenaar gaf sprintles in een vorm die zelden gezien is, pakte de dagwinst en veroverde de gele trui in de Eindhovens Dagblad Lezerstour. De vergelijking met wereldkampioen Peter Sagan werd snel gemaakt.