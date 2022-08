Dan Bigham rijdt werelduurrecord aan gort: halve kilometer verder dan Victor Campenaerts

Sinds 2019 hadden vijf wielrenners een gooi gedaan naar het werelduurrecord. Allemaal grepen ze mis, met als meest recente uitdager Alex Dowsett in 2021. Nu lukte het Bigham, een part-time wielrenner die tevens als aerodynamica-specialist aan het team van Ineos Grenadiers verbonden is, dan toch. Na zijn machtige inspanning viel de 30-jarige renner op de grond neer, alvorens gefeliciteerd te worden door zijn familie en vrienden die op de wielerbaan aanwezig waren om hem aan te moedigen.



Bigham had vorig jaar al succesvol het Brits uurrecord van Bradley Wiggins uit de boeken gereden met een afstand van 54,723 kilometer. Die poging was toen niet geldig voor het werelduurrecord, omdat hij geen onderdeel was van het anti-dopingprogramma van de UCI. Vandaag, op de dag dat de Vuelta van start gaat in Utrecht, lukte het hem dan toch. Bigham ging enigszins rustig van start, om kort na het halfuur voorbij te gaan aan Campenaerts. Met nog een halve minuut te gaan zat hij al op de recordafstand, waar hij vervolgens nog 489 meter aan toevoegde.