Danny van Poppel doorbreekt hegemonie Jumbo-Visma, ook succes voor Puck Pieterse en Charlotte Kool

Met videoDanny van Poppel heeft in de Ronde van Groot-Brittannië de hegemonie van wielerploeg Jumbo-Visma doorbroken. De Nederlandse renner van Bora-hansgrohe toonde zich in de zesde etappe, met een heuvelachtige finale richting finishplaats Harlow, de sterkste.

Olav Kooij kwam er in de sprint niet aan te pas en werd vierde. Hij won eerder liefst vier etappes. Ploeggenoot Wout van Aert zegevierde donderdag. De Belg blijft wel leider in het algemeen klassement.



De laatste pakweg 50 kilometer van de zesde etappe waren nauwelijks vlak, waardoor de sprintersploegen het lastig hadden om de boel te controleren. Hartthijs de Vries en ploeggenoot Abram Stockman (TDT-Unibet Cycling Team) bleven uiteindelijk over van een groep vluchters, maar werden op zo’n 15 kilometer van de meet ingerekend.

Het peloton, met Jumbo-Visma vooraan, hield vervolgens het tempo hoog, maar de Belg Dimitri Peyskens (Bingoal WB) sprong in de finale toch nog weg. Hij werd met iets minder dan drie kilometer te gaan ingerekend.

Vooraan bleef een kleine groep over na een massale valpartij. Van Poppel wees na 146 kilometer fietsen uiteindelijk Ethan Vernon (Soudal-Quick-Step), Tord Gudmestad (Uno-X Pro Cycling Team) en Kooij terug.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag. Morgen staat een lastige rit over bijna 171 kilometer naar Gloucester op het programma. Overmorgen wordt afgesloten met een bergetappe naar Caerphilly in Wales.

Puck Pieterse beste bij wereldbeker in Les Gets

Mountainbikester Puck Pieterse heeft vrijdag een overwinning behaald in de wereldbekerwedstrijd in Les Gets in Frankrijk. De Nederlandse was de snelste in een zogenoemde shortrace.

Pieterse leek de overwinning te kunnen vergeten toen ze in het slot van de wedstrijd botste met de Zwitserse Alessandra Keller. Dankzij een sterke slotronde bleef Pieterse de Britse Evie Richards alsnog met een seconde voor. Keller finishte als derde op drie tellen.

Het was dit seizoen de eerste wereldbekerzege in een shortrace voor de 21-jarige Pieterse, die in het wereldbekerklassement ruim aan kop gaat.

Charlotte Kool klopt Lorena Wiebes in Lelystad

De Nederlandse wielrenster Charlotte Kool heeft de derde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De 24-jarige sprintster van DSM-Firmenich won na een rit over 150 kilometer tussen Emmeloord en Lelystad de massasprint.

De Nederlandse Lorena Wiebes eindigde op de tweede plaats, voor Elisa Balsamo uit Italië. Voor Kool is het de tweede zege in de rittenkoers na haar overwinning in de proloog. De Belgische Lotte Kopecky van SD Worx bleef in het bezit van de gele leiderstrui.

De etappe werd gekleurd door de Nederlandse rensters Anneke Dijkstra en Scarlett Souren, die samen met de Belgische Julie Sap na tien kilometer op avontuur gingen. De drie pakten snel een ruime voorsprong, maar mede door het werk van SD Worx werd deze weer verkleind. Dijkstra werd als eerste ingelopen door het peloton, waarna Souren en Sap even later volgden. De Nederlandse Riejanne Markus, de nummer 2 van het klassement, ging op ruim 10 kilometer van de streep onderuit, maar kon even later weer aansluiten.

De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag. Zaterdag staat de koninginnenrit met start en finish in Valkenburg op het programma.

