Danny van Poppel sprint naar zege in Gooikse Pijl

Van Poppel was in de massasprint de Belg Gerben Thijssen en de Nederlander Arvid de Kleijn te snel af. De sprintende meute had in de laatste honderden meters twee vluchters - de Belgen Philippe Gilbert en Bert Van Lerberghe - achterhaald. Van Poppel volgt op de erelijst de Duitser Pascal Ackermann op.

,,De laatste ronde was het echt een chaos”, keek Van Poppel terug. ,,Ik wist dat er twee renners voorop waren maar pas in de laatste kilometer zag ik dat ze kort voor ons reden.” De zege, zijn zestiende als beroepsrenner, deed hem deugd. ,,Ik heb een heel moeilijk jaar achter de rug met te veel ups and downs. De ploeg is achter me blijven staan. Dat heeft me goed gedaan. Ik wil me volgende week in de BinckBank Tour laten zien en daarna volgen de klassiekers.”