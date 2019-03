Danny van Poppel voelt zich sterk: ‘Ik ben stiekem wel goed nu, denk ik’

Waar hij zat in de winnende rush van Dylan Groenewegen? Danny van Poppel haalt lachend zijn schouders op als hem wordt gevraagd naar zijn rol in de eindsprint van de voor de World Tour meetellende (eendagskoers) Driedaagse Brugge-De Panne. ,,Ik zou het niet weten. De sprint aantrekken is bij ons voor de andere mannen. Die wil ik daarbij niet te veel in de weg rijden. Ik had me daarvoor al helemaal opgeofferd voor Dylan.”