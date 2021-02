David Dekker weer dicht bij zege in Ronde van de Emiraten

Machtsgreep Brambilla Mollema eindigt als derde in Tour des Alpes en ziet ploegge­noot winnen

21 februari De Italiaan Gianluca Brambilla heeft verrassend de Tour des Alpes Maritimes et du Var gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo behoorde in de derde en laatste etappe tot een groep vroege vluchters en bleef alleen voorop over.