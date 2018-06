De benen van Kelderman zijn terug van nooit weggeweest

Wilco Kelderman stond na een val in de Tirreno-Adriatico drie maanden buitenspel vanwege een sleutelbeenbreuk en een beschadigde zenuw. In de Ronde van Zwitserland rijdt hij alsof hij nooit is weggeweest. Hij werd vierde in de koninginnenrit naar Leukerbad en staat nu tweede in het klassement.

Door Daan Hakkenberg



Het waait niet zomaar in het bergdorp Leukerbad. Het waait hard hier op bijna 1400 meter hoogte. De bergrotsen zitten gevangen in een grijs wolkenpak. Begrijpelijk dat Wilco Kelderman met alleen een wielershirtje aan snel naar de warmte van de teambus wil. Dus moet hij in een minuutje - het worden er altijd meer – proberen uit te leggen hoe zijn comeback voelt. ,,Ik heb een blessure gehad, maar dat zegt niet dat de benen van Wilco Kelderman weg zijn.’’



Drie maanden en één dag geleden sloeg Kelderman in etappe vijf van de Tirreno-Adriatico in Italië tegen het asfalt. Hij stond derde in het klassement en lag op podiumkoers, maar keerde met een gebroken sleutelbeen naar huis. Tot overmaat van ramp bleek dat hij ook nog een zenuwbeschadiging in zijn rechterarm had opgelopen. Dus voorafgaand aan de Ronde van Zwitserland temperde hij de verwachtingen. De negendaagse wedstrijd was vooral een test voor de Tour de France.

Volledig scherm Wilco Kelderman fietst met de favorieten mee omhoog. © Cor Vos

Na vijf dagen is hij met vlag en wimpel geslaagd. In zware omstandigheden op dag drie en vier - zware regen, veel en gladde afdalingen - hield hij zich prima staande. Nu komt hij op dag vijf, na ruim 155 kilometer met bijna 2600 hoogte meters, als vierde over de streep in Leukerbad. Vlak achter ritwinnaar Diego Ulissi (UAE) , Enric Mas (Quick-Step) en landgenoot Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) en vlak voor Bauke Mollema (Trek). Kelderman: ,,Ook dit was weer een goede test. Ik voelde me de hele dag al goed, ook inde finale, dus ik had wel vertrouwen, maar die andere waren net te sterk. Tom-Jelte kwam er nog net overheen.’’

Inmiddels staat hij tweede in het klassement op 20 seconden van Richie Porte. Sunweb-ploegmaat Sam Oomen is derde in dezelfde tijd. Ondertussen doet Kelderman alsof het de normaalste zaak van de wereld is, ondanks zijn maandenlange afwezigheid. ,, Ik train er ook hard voor hè. En het is niet dat het ineens weg is. Er was al goede vorm in de Tirreno en daar bouw ik nu verder op naar de Tour.’’ Sunweb-ploegleider Morten Bennekou is minder onderkoeld en noemt het ‘ongelooflijk’ wat Keldermans in Zwitserland doet. ,,Zelfs als hij morgen of overmorgen breekt, kan ik er mee leven. Maar het ziet er niet uit alsof hij gaat breken.’’

Beloning