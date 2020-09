De Bondt profiteert van val Serry en pakt Belgische titel

Zonder WK-ganger Wout van Aert, die vorig jaar nog zilver veroverde en over twee dagen de WK-tijdrit rijdt, ging het peloton van start voor een 239 kilometer lang kampioenschap. De Muur van Geraardsbergen maakte deel uit van de aanloop naar de plaatselijke ronde, waarin de Tiegemberg de scherprechter was. Een thuiswedstrijd voor Sep Vanmarcke, want de koers passeerde zelfs zijn huis. Al vroeg in de wedstrijd ontstond een grote kopgroep van twintig renners. De topfavorieten ontbraken, maar alle ploegen waren wel van voren vertegenwoordigd. Lotto Soudal had twee renners mee, maar kopman Philippe Gilbert ontbrak en daarom ging de ploeg in achtervolging. De voorsprong van zo'n vijf minuten werd weliswaar een stuk kleiner, maar de kloof werd niet gedicht.

De Bondt profiteert van val Serry

Met een comfortabele voorsprong van twee minuten begonnen de twintig leiders aan de slotronde. Met nog tien kilometer te gaan sprong Pieter Serry van Deceuninck-Quick Step weg, maar niet voor lang. Serry kwam in een bocht ten val, waardoor plots Dries De Bondt alleen aan de leiding reed. De renner van Alpecin-Fenix viel niet meer stil en kwam met een voorsprong van tien tellen op de achtervolgende groep de Tiegemberg over.



In de laatste kilometers gaf De Bondt zijn voorsprong niet meer uit handen. Serry werd nog knap derde achter zijn ploeggenoot Iljo Keisse. Voor Alpecin-Fenix is het de vierde nationale kampioen. Mathieu van der Poel kroonde zich tot Nederlands kampioen, Adam Toupalik won in Tsjechië en Marcel Meisen zegevierde in Duitsland.



Bij de vrouwen pakte Lotte Kopecky de titel. In een sprint was ze sneller dan Jolien d’Hoore en Shari Bossuyt.