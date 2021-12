Dé Carrousel van Rucphen promoveert mee naar de wereldbeker: ‘Je wordt er op den duur horendol van’

Begin 2016 stond ie daar plots. In een mals groen weiland achter de skiheuvel. Camiels Carrousel, vernoemd naar Camiel van den Bergh, de bedenker van het kunstwerk. Filmpjes over de duizelingwekkende draaikolk waarin de renners gestuurd werden, vlogen over het internet. Over het sportieve nut van het ingenieuze bouwsel wordt sindsdien druk gediscussieerd. Maar vijf jaar later verhuist de mallemolen van de cross in ieder geval mee naar de wereldbeker.