De één gefrustreerd, de ander ontgoocheld: weer geen ritzege voor Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen

Voorpublicatie Hoe Jum­bo-Vis­ma de macht greep in Tour de France van 2022: 'Het woord zelfmoord­po­ging viel bij voorstel aan Roglic’

Jumbo-Visma hoopt de komende weken opnieuw de Tour de France te winnen. Schrijver Nando Boers volgde de beste wielerploeg ter wereld de afgelopen drie jaar intensief. Hij mocht overal bij zijn en schreef het boek Het plan. In AD Sportwereld een voorpublicatie, over de historische machtsgreep in de Tour van 2022.