De grote EK-wielerpuzzel: Jumbo-Visma komt niet, Van der Poel wel gevraagd

Vanwege de nieuwe, overvolle wielerkalender en corona is het een puzzel om een zo sterk mogelijke Nederlandse ploeg aan de start te krijgen bij het aanstaande EK wielrennen in het Franse Plouay. Jumbo-Visma heeft al aangegeven geen renners af te vaardigen.

Door Daan Hakkenberg



De voornaamste reden waarom het zo moeilijk is een sterk Nederlands team aan de start te krijgen, is omdat het EK klem zit tussen wedstrijden op de overvolle wielerkalender. De Europese kampioenschappen zijn van 24 augustus tot en met 28 augustus. De tijdrit (mannen en vrouwen) is gepland op maandag, een dag na de wegwedstrijd van de mannen van het NK in Drenthe. De EK wegwedstrijd voor de mannen is op 26 augustus, vier dagen voor de start van de Tour de France.

Quote Het parkoers zou hem moeten liggen en gezien zijn programma past het wellicht Bondscoach Koos Moerenhout over Mathieu van der Poel Dus wordt het ‘een lastige puzzel’, zegt de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout, die momenteel bij renners inventariseert wat hun interesse is voor het EK. Moerenhout heeft al besloten heeft dat Nederland op maandag niet uitkomt op de tijdrit voor mannen. KNWU-directeur Thorwald Venenberg houdt er zelfs rekening mee dat Nederland ook bij de wegwedstrijd aan de start staat met een ploeg zonder profs, maar Moerenhout is positiever gestemd. ,,Zoals het er nu naar uitziet, lukt het een team samen te stellen met profs. Ook uit de WorldTour. Want niet iedereen rijdt de Tour, dus die renners kunnen wellicht wel. Maar het moet passen in hun programma’s en de ploegen moeten akkoord zijn.’’

Zo heeft Jumbo-Visma al besloten geen renners af te vaardigen voor het EK in Plouay, Bretagne. Geen Dylan Groenewegen, Mike Teunissen of Koen Bouwman die vorig jaar nog het EK reden. Het betekent ook dat Wout van Aert niet met de Belgische ploeg zal deelnemen. ,,We hebben geen renners beschikbaar met het drukke programma. Dat is de voornaamste reden. Minder reisbewegingen is ook onderdeel van de beslissing,’’ zegt sportief directeur Merijn Zeeman. Met dat laatste doelt Zeeman op het strenge coronabeleid van de ploeg. Jumbo-Visma heeft de renners opgedeeld in verschillende ploegen. Wie uit en zogenaamde ‘bubbel’ stapt moet daarna weer getest worden om terug te komen bij de ploeg.

Volledig scherm 2018: Matteo Trentin klopt Mathieu van der Poel en Wout van Aert bij het EK in Glasgow. © REUTERS

Moerenhout heeft wel Mathieu van der Poel gepolst over deelname. ,,Hij moet met zijn ploeg bekijken of past. Het parkoers zou hem moeten liggen en gezien zijn programma past het wellicht,’’ zegt Moerenhout. Van der Poel - in 2018 tweede op het EK achter Matteo Trentin - begint op 1 augustus aan zijn wegseizoen en rijdt dan een vijftal Italiaanse klassiekers, waaronder Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. Daarna staat voor Van der Poel Tirreno-Adriatico op de planning, die op 7 september begint.

Meer landen worstelen met de EK-selecties. Zo is het maar de vraag hoe sterk de Belgisch ploeg zal zijn. Greg Van Avermaet denkt dat een combinatie van het EK met de Tour mogelijk moet zijn, maar weet niet of hij toestemming krijgt van zijn CCC-ploeg, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Datzelfde geldt voor Yves Lampaert en Oliver Naesen. De Belgisch bondscoach Rik Verbrugghe snapt de bedenkingen van de wielerploegen om renners af te staan. ,,Met alle begrip, hoe hard ik ook zal pleiten voor mijn eigen winkel. Niet ik betaal die jongens. Wel hun sponsors.’’