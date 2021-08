De Kort zet punt achter carrière na zwaar ongeluk en wordt ploegleider

Jum­bo-Vis­ma klaagt over verplichte outfit: ‘PR-show die renner trager maakt’

17 juli Jumbo-Visma is niet blij met de witte trui die Jonas Vingegaard vandaag verplicht moet dragen tijdens de tijdrit, zo maakt prestatiemanager Mathieu Heijboer duidelijk op Twitter. Er wordt flink geïnvesteerd in aerodynamische kleding, maar tijdens de Tour de France dragen leiders in de klassementen een trui van de kledingpartner van de organisatie. Extra pikant: Vingegaard draagt alleen de witte trui, omdat de leider in dat klassement Tadej Pogacar de gele trui draagt.