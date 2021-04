De laatste keer ‘haar’ Waalse Pijl, maar Anna van der Breggen twijfelt

Maar tijdens de digitale persconferentie vanuit haar hotel trapt de wereldkampioen wat op de rem. Ze zegde vorige week af voor de Brabantse Pijl omdat ze een paar dagen ziek was. Tijdens de Amstel Gold Race speelde ze geen rol van betekenis en kwam ze ruim acht minuten na winnaar Marianne Vos over de streep. ,,Maar het was wel heel goed dat ik de Amstel heb kunnen rijden’’, zegt Van der Breggen. ,,Als je trainingen hebt gemist is het moeilijk om diep te gaan op de Cauberg, maar inmiddels voel ik me wel goed. Hopelijk is het goed genoeg voor de Waalse Pijl. Dat zullen we onderweg ervaren. Als ik aan de voet van de laatste keer Muur van Hoei kom weet ik al weg genoeg.’’