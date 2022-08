De realist regeert bij Tom Dumoulin: ‘Het was een teleurstelling teveel’

Meerdere breuken bij Antwan Tolhoek na val in Ronde van Polen

Antwan Tolhoek heeft meerdere breuken overgehouden aan zijn val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Bij nieuwe onderzoeken is vastgesteld dat de wielrenner van Trek-Segafredo drie ribben heeft gebroken en een breuk in zijn schouder heeft opgelopen, zo meldt hij zelf via Twitter. Tolhoek kon door de val niet meer van start gaan in de tweede etappe.

4 augustus