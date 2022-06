De toekomstige wielercracks buffelen weer in en rondom Bladel

Niet alleen de coureurs zelf, maar ook de koersorganisatie heeft stevige ambities. ,,We kijken of we van een wedstrijd van drie dagen naar vier dagen kunnen”, verklapt koersdirecteur Richard van Hout. ,,Dat is een hele stevige doelstelling en we beseffen dat dit voor veel mensen extra werk betekent. Maar we gaan het wel onderzoeken. Een nieuwe etappe met als startplaats Tilburg en een route door België staat op het wensenlijstje.”