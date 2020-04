De Tour staat op de kalender, maar verder zijn er vooral heel veel vraagtekens

Daan Hakkenberg



Staand voor een ingelijste regenboogtrui beloofde UCI-voorzitter David Lappartient plechtig dat er hard gezocht wordt naar data voor de Giro, Vuelta en alle grote klassiekers waaronder ook de vijf monumenten. Dat ook vrouwen heel hard kunnen fietsen en niets liever willen dan wedstrijden rijden, daar had Lappartient het niet over. In de woorden van de UCI-voorzitter klonk ook weinig twijfel of überhaupt wel gefietst kan worden. Terwijl we toch middenin - of pas aan het begin, wie zal het zeggen? - de coronacrisis zitten. Want op dit moment kan niemand, ook Lappartient niet, met zekerheid zeggen of de volksgezondheid het toelaat dat in augustus en september in Frankrijk gefietst zal worden.