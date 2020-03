De Tour wacht wel op Van der Poel

Lang gingen de vragen over welke wedstrijd door zou gaan en welke niet, maar op die surrealistische hier-is-niets-aan-de-hand-editie van Parijs-Nice vielen de koersen vroeg of laat allemaal om. De lente gaat door, het voorjaar in het wielrennen niet. Zonde voor zij die zich in vorm hadden getrapt en zonde voor zij die daar languit op de bank van hadden willen genieten. En zonde voor Mathieu van der Poel die favoriet was geweest in alle klassiekers waarin hij zou debuteren, van de Strade Bianche en Milaan-San Remo tot Parijs-Roubaix.