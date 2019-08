De vergeten sporter Theo Eltink: 'Ze zullen zeggen: die jongen heeft pech gehad'

Theo Eltink is 'pas' 37. Hij oogt ook nog altijd fit en scherp. Toch is hij al bijna tien jaar geen profwielrenner meer. ,,Ik was er nog niet klaar mee. Die keuze is voor mij gemaakt", zegt Eltink over het ergens nog altijd pijnlijke afscheid van wat toen zijn leven was. Inmiddels is hij weer een gelukkig mens, die als fysiotherapeut en aanstaande vader geniet van het leven en de sport. Maar dat afscheid roept nog altijd dubbele gevoelens op bij de man die voorbestemd leek een verdienstelijk klimmer en ronderenner te worden.