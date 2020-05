De verjaardag van... Johnny Hoogerland: ‘Ik heb dit jaar al 10.000 kilometer gefietst’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Johnny Hoogerland (37), voormalig profwielrenner die in 2013 Nederlands kampioen werd. Tegenwoordig runt hij een pension in Oostenrijk met zijn gezin.

Van harte Johnny, hoe vier je het?

,,Dankjewel! Er is nu een goede vriend van mij hier. Even gezellig een broodje eten. Vanochtend heb ik een stuk gefietst. Van mijn gezinnetje heb ik wel wat cadeautjes gehad. Een nieuwe zwembroek en een nieuw scheerapparaat, dus dat is wel leuk. Vanavond komen er ook nog wat vrienden langs.”

Je leven ziet er tegenwoordig wat anders uit dan een paar jaar geleden, want je hebt je eigen pension in Oostenrijk. Ligt dat helemaal stil nu?

,,Nu ligt dat inderdaad stil, maar vanaf 29 mei mogen we hier in Oostenrijk weer open. Dus nog twee weken te gaan. Tot die tijd is het vooral voorbereiden, reclame maken, dat soort dingen. Het pension zelf is klaar, het is eigenlijk vooral nog een beetje schoonmaken. De boekingen beginnen nu voorzichtig binnen te stromen. Het pension ligt aan de Wörthersee. Heel veel Oostenrijkers vieren dit jaar vakantie in eigen land. Dus we krijgen veel aanvragen van mensen uit Oostenrijk op dit moment. De afgelopen maanden hebben we er dus voor gezorgd dat het pension er goed uit zag. Maar de meeste tijd ging uit naar mijn kinderen. Die konden ook niet naar school. Dus hebben we veel gewandeld. De bossen en de bergen in. Wat dat betreft was die tijd daarvoor dus wel ideaal.”

Quote Nadat ik gestopt was ben ik veel te zwaar geworden, ik woog bijna 90 kilo. Johnny Hoogerland

Je zat vandaag nog een paar uur op de fiets, dus je bent nog steeds wel bezig met wielrennen?

,,Ik heb dit jaar al 10.000 kilometer gefietst. Dit is eigenlijk sinds vorig jaar weer een beetje opgekomen. Nadat ik gestopt was, ben ik veel te zwaar geworden. Ik woog bijna 90 kilo. Dat wilde ik niet, dus ben ik weer gaan fietsen. Nu zit ik weer ongeveer 20 uur per week op de fiets.”

Vorige week werd de nieuwe kalender voor het wielrennen naar buiten gebracht. Zie jij dat voor je, al die wedstrijden binnen 3 maanden?

,,Om eerlijk te zijn heb ik daar niet echt een mening over. Het is een erg moeilijk dilemma. Aan de ene kant denk ik: is het niet te veel voor de renners? En aan de andere kant: ze moeten toch iets? Dus ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen.”

Welke koers is in jouw ogen de mooiste?

,,De Ronde van Lombardije. Ik reed in mijn eerste jaar professioneel wielrennen gelijk top 5. Dus daar heb ik wel mooie herinneringen aan, gewoon een fantastische koers. Mede ook omdat de eerste keer gelijk zo goed ging. Ik vond dat gewoon echt een supergave koers om te rijden.”