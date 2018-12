De waarzegger, de mooie verliezer en de denker

Van Aert soleert naar winst in Bredene

29 december Wout van Aert heeft de Brico Cross in Bredene gewonnen. De 24-jarige Belgische wereldkampioen kwam solo aan in de Belgische veldrit. Voor Van Aert is het de derde opeenvolgende keer dat hij wint in Bredene. Quinten Hermans werd tweede voor Jens Adams.