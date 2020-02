De zaterdag van de Omloop lijkt altijd een universum ver weg

Podcast Cees Bol heeft een Belgische fanclub en wil Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne winnen

27 februari Een paar minuten lang was Max Walscheid winnaar van Nokere-Koerse. Althans, volgens de Vlaamse commentatoren. Een maand later maakten Amerikaanse commentatoren precies dezelfde fout na een massasprint in de Ronde van Californië. Die grote kerel in dat shirt van Sunweb – wie kon het anders zijn? Het was iemand anders. Cees Bol uit Zaandam.