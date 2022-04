Debutante Lucinda Brand heeft haar kei binnen, maar niet die van de winnaar: 'Ik kom hier terug’

Door Daniël Dwarswaard



Ze had er heel de week aan gedacht. Hoe voelt het als ik op de mythische wielerbaan van Roubaix rijd? In gedachten voelde Lucinda Brand al het kippenvel op haar armen. ,,Maar toen ik er opdraaide, dacht ik vooral: focus, focus, focus. Ik móest een goede sprint te rijden om op het podium te komen. Daarna kan ik echt wel genieten van deze bijzondere plek.’’



Want die plek op het podium in één van de zwaarste wielerwedstrijden ter wereld is binnen. Haar Italiaanse ploeggenote Elisa Longo Borghini is een klasse apart en wint solo. De Belgische Lotte Kopecky wint de sprint van de achtervolgende groep.