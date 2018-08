Deens klimtalent tekent bij LottoNL-Jumbo

De Deen zelf is blij met zijn overstap naar de Nederlandse World Tour-formatie: ,,Er gaat een grote droom in vervulling. Ik kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen in dit team. De focus ligt op het proces en niet op de resultaten. Dat spreekt me aan en daarom is Team LottoNL-Jumbo het juiste team om mijn carrière te vervolgen", aldus Vingegaard.



,,Onze ambitie is om de grootste talenten ter wereld in ons team te krijgen. Jonas is uitgebreid gevolgd, getest en besproken binnen ons scoutingsteam. Wij geloven in een mooie toekomst met hem. Zoals al onze talenten krijgt Jonas een meerjarenontwikkelplan. We gaan hem intensief begeleiden", aldus directeur Merijn Zeeman van de ploeg.