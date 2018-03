Déjà vu voor Van Emden, eindzege voor Kwiatkowski

Net als vorig jaar werd Jos van Emden in de slottijdrit van Tirreno-Adriatico nipt verslagen door Rohan Dennis. Een déjà vu. Maar waar de ontgoocheling vorig jaar gigantisch was, was de beleving nu nu toch anders.

Door Pim Bijl



Het verschil: de uren op de hotseat bleven Jos van Emden dit keer bespaard. Een jaar geleden mocht Van Emden lang vergeefs de hoop koesteren zijn gedroomde tijdritzege te boeken. Nu was er snel duidelijkheid: Dennis was vier seconden sneller. Jonathan Castroviejo moest het wel afleggen tegen de specialist van Lotto-Jumbo. De drie profiteerden van hun vroege start, toen de wegen in San Benedetto del Tronto nog niet nat waren door de regen.

Op het natte wegdek werd het klassement nog wel flink door elkaar gehusseld, maar Michal Kwiatkowski behield zijn leiderstrui. De Pool werd bij Sky pas na pech van Geraint Thomas en na het tegenvallende rijden van Chris Froome tot kopman benoemd en mag zich nu eindwinnaar van Tirreno-Adriatico noemen. Tweede werd de Italiaan Damiano Caruso van BMC. De derde plaats ging naar Thomas, die zonder zijn materiaalpech op dag 4 waarschijnlijk op de plek van ploegmaat Kwiatkowski had gestaan.

Nederlanders ontbraken in de top van het klassement. Sunweb-kopman Tom Dumoulin moest zaterdag na een val opgeven. Hetzelfde overkwam een dag later zijn ploeggenoot Wilco Kelderman, die voorlopig is uitgeschakeld met een sleutelbeenbreuk.