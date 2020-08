Démare slaat ook toe in Charentes

Van der Poel: ‘Het podium had er zeker in gezeten’

26 augustus Mathieu van der Poel had na zijn vierde plaats in de massasprint van het EK wielrennen in Plouay het gevoel dat er meer in had gezeten. Hij moest de titel laten aan de Italiaan Giacomo Nizzolo. ,,Als team hebben we goed gereden. Ik miste uiteindelijk net even het geluk in de sprint om er echt het maximale voor mezelf uit te halen. Maar ook dat hoort bij de koers.”