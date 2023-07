Demi Vollering slaat indrukwekkende dubbelslag op Tourmalet en heeft zege Tour de France Femmes voor het grijpen

De zevende rit ging over 89,8 kilometer van Lannemezan naar de Tourmalet en onderweg moest ook de Col d’Aspin bedwongen worden. Op de Aspin versnelde Van Vleuten, maar Vollering was alert en zat direct in het wiel van haar rivale. De twee hoofdrolspeelsters keken vervolgens naar elkaar, waardoor een groep met onder anderen geletruidraagster Kopecky terugkeerde en Katarzyna Niewiadoma er solo vandoor ging.



Op de Tourmalet, de slotklim, hield Niewiadoma lang stand. Maar de Poolse was niet opgewassen tegen Vollering, die voor de aanval koos en iedereen achter zich liet. Van Vleuten kraakte en verloor veel tijd. Vollering ging op en over Niewiadoma en soleerde naar de dubbelslag: dagsucces en de gele trui. Op bijna twee minuten eindigde Niewiadoma als tweede. Van Vleuten werd derde op 2'34.



In het algemeen klassement heeft Vollering een voorsprong van 1'50 op Niewiadoma en 2'28 op Van Vleuten. De Belgische Kopecky staat vierde op 2'35 van de nieuwe leidster.