Demi Vollering vinkt weer een titel af: ‘Ik droom van de regenboogtrui’

Onder haar collega’s durft niemand te ontkennen dat Demi Vollering op dit moment de beste wielrenster in de wereld is. Zelf zegt ze er nog altijd ‘niks van te snappen’. Ook de nationale titel stortte haar zaterdag in een emotioneel bad: ‘Ik dacht: kut, nu heb ik een gat. Nu moet ik doortrekken ook.’