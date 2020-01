Denise Betsema mag na schorsing weer wedstrijden rijden

Voor Froome telt dit jaar alleen de Tour

17 januari Chris Froome heeft maar één groot doel in 2020 en dat is de eindzege in de Tour de France. Dat zegt de viervoudig Tourwinnaar in een interview op de website van zijn ploeg Team Ineos. ,,Het vooruitzicht van een vijfde keer geel is een enorme motivatie”, zei hij.