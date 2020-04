Dennis heeft lak aan coronamaatregelen: ‘Covid-19 kan mijn kont kussen’

Dennis stuurde vanmiddag een opmerkelijk Instagram-bericht de wereld in. ,,Dag 34 en ik heb het huis (in het Spaanse Girona, red.) verlaten”, schreef de tijdritspecialist bij een foto vanuit zijn auto. ,,Covid-19 kan mijn kont kussen en de quarantaine ook.”

Dat Dennis een ritje met de auto maakte en dan ook nog eens zo’n bericht plaatste, schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Het leverde hem kritiek op, maar de Ineos-renner was daar dan weer niet van gediend. ,,Stel je voor dat iedereen in jouw ideale wereld woonde en we niet mogen zeggen wat we denken of onze emoties mogen tonen”, reageerde de tijdritspecialist.