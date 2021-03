Deze cijfers horen bij de explosie van Van der Poel in Strade Bianche

De Nederlandse kopman sprong op het laatste steile stuk richting het Piazza del Campo in Siena weg bij zijn medevluchters Julian Alaphilippe en Egan Bernal. Van der Poel trapte gedurende 20 seconden meer dan 1000 watt weg toen hij wegreed bij de wereldkampioen en de voormalig winnaar van de Tour de France. Zijn hartslag liep toen op tot 186 slagen per minuut.

,,Was de zege van Mathieu van der Poel in Strade Bianche niet gewoon heel indrukwekkend? Wij vinden van wel!”, schrijft Alpecin-Fenix op Twitter. ,,En nu hebben we de bijbehorende cijfers.” De wattages zeggen iets over de kracht die renners op de pedalen zetten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uit de data die de ploeg openbaarde, blijkt dat Van der Poel gedurende de koers over ruim 186 kilometer een gemiddeld vermogen haalde van 389 watt. Hij deed 4 uur, 45 minuten en 55 seconden over de rit. Van der Poel forceerde op de laatste gravelstrook een schifting in de kopgroep. Hij trok daar hard door en haalde gedurende 1 minuut een gemiddeld vermogen van 738 watt. Alleen Alaphilippe en Bernal konden de alleskunner op de fiets volgen. In de laatste honderden meters richting de finish sprong Van der Poel met een enorme krachtsexplosie op een steil stuk weg bij zijn twee medevluchters.

De winnaar verbruikte tijdens zijn rit over de deels onverharde wegen door Toscane 5452 calorieën. Zijn maximale hartslag was 189 slagen per minuut, zo bleek uit de cijfers die Van der Poel zelf deelde via Strava.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos