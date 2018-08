Dideriksen wint opnieuw in Boels Ladies Tour

Amalie Dideriksen heeft ook de vierde etappe in de Boels Ladies Tour op haar naam geschreven. De oud-wereldkampioene van Boels-Dolmans was in Weert na 124 kilometer de snelste in de massasprint. Lucinda Brand eindigde als tweede, gevolgd door haar landgenote Lorena Wiebes op de derde plek. Dideriksen zegevierde donderdag ook al in de derde etappe.