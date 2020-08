Dit zijn de grootste favorieten voor de eindzege van de Strade Bianche

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Eigenlijk behoort Van der Poel altijd tot de favorieten, waar hij ook start. Dat geldt dus ook voor de Strade Bianche, waar hij voor het eerst zijn opwachting maakt. Op de onverharde delen (sterrati) zal de Nederlander voordeel hebben door zijn ervaringen in het veldrijden. De alleskunner bewees vorig jaar tijdens de Amstel Gold Race ook op de weg te kunnen pieken en is als mountainbiker ook sterk in het beklimmen van korte heuvels. Van der Poel is gemaakt voor de Strade Bianche, wat doet de favorietenrol met hem?

Julian Alaphilippe (Deceunninck-Quick-Step)

De winnaar van afgelopen jaar ontkomt in de nieuwste editie niet aan zijn favorietenrol. De 28-jarige Fransman van Deceuninck–Quick-Step bleef 24 kilometer voor de streep in het wiel van de demarrerende Jakob Fuglsang en pakte de Deen in de eindsprint. Daarmee luisterde hij zijn debuut in de Italiaanse koers op met een zege. Het is de vraag hoe mentaal sterk Alaphilippe is, nadat hij kort geleden zijn vader verloor.

Jakob Fuglsang (Astana)

Die steile klimmetjes die de Strade Bianche zo typeren, kunnen zomaar eens in het voordeel zijn van de voormalig mountainbiker. Afgelopen jaar legde hij het in de slotmeters af tegen Alaphillipe. Het verschil bedroeg twee seconden, nadat hij eerder probeerde weg te rijden bij zijn concurrenten. Dat zal de 35-jarige Deen van Astana ook vandaag gaan moeten proberen om de koers op zijn naam te schrijven: Fuglsang is geen hoogvlieger in de eindspurt.

Volledig scherm Jakob Fuglsang. Rechts Mikel Landa. © photo: Cor Vos

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Twee keer een plaats op het podium, daar kan uit worden opgemaakt dat Van Aert zich meer dan thuis voelt in Toscane. De renner van Jumbo-Visma zal echter dit jaar geen genoegen willen nemen met een derde keer als nummer drie gekroond te worden. Bij de 25-jarige Belg aan ambities geen gebrek: de onlangs van hoogtestage teruggekeerde renner voelt zich ‘sterker dan ooit.’ De veldrijder heeft de klassiekers tot zijn specialiteit gemaakt en is gemaakt voor het gedeeltelijk onverharde parcours van L’Eroica. Het lijkt bij uitstek dan ook dé plek om zijn eerste overwinning in een wegklassieker te boeken.

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News

Greg van Avermaet (CCC Team)

Van Avermaet maakt zich vanmiddag op voor zijn tiende editie van de Strade Bianche. De Belg kwam tweemaal als tweede over de streep en reed zesmaal in de top zes, maar kroonde zich tot zijn grote spijt nog nooit tot winnaar van een van zijn meest favoriete wedstrijden. De ervaren man van CCC Team werd in 2015 en 2017 tweede, kan hij de koers eindelijk aan zijn erelijst toevoegen?

Michal Kwiatkowski (Ineos)

Kwiatkowski mag met recht een Strade Bianche-specialist genoemd worden. De Pool schreef de koers tweemaal op zijn naam en reist als kopman van Ineos af om na zijn overwinningen in 2017 en 2019 voor zijn triple te gaan. Daarmee kan hij zich kronen tot gedeeld recordhouder. Met een zege komt hij op gelijke hoogte met Fabio Cancellara. De Italiaanse klassiekerspecialist won de wedstrijd in 2008, 2012 en 2016. De Pool is vanmiddag de grootste troef van het heersende Ineos, dat met name in de Tour de France de laatste jaren de dienst uitmaakt. De Britse formatie leverde al vijf edities op rij de winnaar en zal vandaag ook de Strade Bianche aan het uitgebreide palmares willen toevoegen.

Aan toppers geen gebrek Er zijn meer grote namen die een gooi willen doen naar de eindzege. Zo vullen ook Aleksej Loetsenko (Astana), Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Peter Sagan (BORA Hansgrohe), Søren Kragh Andersen (Sunweb), Philippe Gilbert (winnaar van 2011, Lotto-Soudal) en Tiesj Benoot (Sunweb) het sterke deelnemersveld. Benoot eindigde vorig jaar als vijfde, nadat hij het jaar ervoor als eerste binnenkwam. Bij de vrouwelijke editie is Annemiek van Vleuten, afgelopen seizoen, torenhoog favoriet om de zege te prolongeren.

Volledig scherm Van Vleuten na de eindzege van de Strade Bianche. © BSR Agency