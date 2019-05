Dopingzondaar Armstrong: ‘Illegaal, maar ik zou niets anders doen’

Maar, zo heeft de nu 47-jarige Amerikaan in een interview met NSBSC gezegd: ,,We hebben gedaan wat nodig was voor de winst. Het was illegaal, maar ik zou niets anders doen.” Ook zegt Armstrong dat het hem niet deert dat hij bakken met geld en zijn heldenstatus is kwijtgeraakt.

Armstrong is deze mening toegedaan, mede door de lessen die hij heeft geleerd, zo zegt hij. ,,Als ik niet had gehandeld zoals ik heb gedaan, dan had ik die lessen niet gehad. Want dan zou ik niet onderzocht en gestraft zijn. Als ik na mijn dopinggebruik niks had gezegd, was dit allemaal nooit gebeurd. Ik smeekte de autoriteiten bijna om achter me aan te komen, ik was een makkelijk doelwit.”