Drama voor Italianen op WK baan: twintig peperdure fietsen gestolen

Girowin­naar Bernal ontredderd door vergiftig­de hond: ‘Met zo iemand is echt iets mis’

14 oktober Egan Bernal is verdrietig en boos. De hond van zijn broer is deze week overleden en het beest bleek vergiftigd te zijn. ,,Echt, met iemand die tot zoiets in staat is, is echt iets mis”, schrijft de Colombiaanse klimmer op Instagram. ,,Niemand heeft het recht om het leven van zo’n onschuldig wezen te beëindigen.”