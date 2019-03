Drie dingen die je moet weten over de Omloop het Nieuwsblad

Favoriet Greg van Avermaet op recordjacht

Greg van Avermaet is - bij afwezigheid van wielerster Peter Sagan - de man op wie de meeste blikken in het peloton gericht zijn. De olympisch kampioen van Rio de Janeiro kan na zijn overwinningen in 2016 en 2017 op gelijke hoogte komen met Peter van Petegem, de koersdirecteur die een van de weinigen is die ‘de Omloop’ driemaal heeft gewonnen. Van Avermaet zal gebrand zijn op een zege. Na zijn superseizoen in 2017 liep het vorig jaar stroever met geen enkele winst in een eendagskoers.

De Omloop biedt geen garantie

Winst in het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. En dat geldt zeker ook voor de Omloop het Nieuwsblad, de klassieker in het nog zo prille seizoen. Wie goed wil zijn in de monumenten hoeft niet altijd al te vliegen in het openingsweekeinde in maart.



In de 71 voorgaande edities van ‘de Omloop’ wonnen slechts zeven winnaars dat voorjaar ook één of meerdere monumenten ((Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik). De laatste die het lukte? Van Avermaet in 2017, met zijn zeges in de Omloop het Nieuwsblad en Parijs-Roubaix.