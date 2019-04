Drie dingen die je moeten weten over de Scheldeprijs

Fabio Jakobsen had vorig jaar al Nokere Koerse op zak toen hij naar de Scheldeprijs trok. Maar in de hoger aangeschreven Scheldeprijs verbaasde de neo-prof van Quick-Step nog meer. Hij was na een zeer lastige editie de beste en bleek daarna ook in de perszaal in vorm. Een vrolijke babbel vol bravoure volgde, met de uitspraak dat hij in de toekomst ook graag een rit in de Tour wil winnen.



In 2019 wil hij op herhaling. Hij won al zijn eerste koers die hij reed in de Algarve. In de Scheldeprijs zal hij onder anderen moeten afrekenen met een stel rappe Duitsers. Marcel Kittel, Pascal Ackermann, André Greipel, Max Wahlscheid. Normaliter zal de Colombiaan Alvaro Hodeg de sprint voor Jakobsen aantrekken.