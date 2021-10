Drie maanden na harde crash doet Laurine van Riessen weer mee: ‘Ik ben nog te voorzichtig’

Door Daniël Dwarswaard



Ze weet er niets meer van. De doffe dreun op het hout van de wielerbaan in het Japanse Izu. En dat is misschien maar het beste ook. Laurine van Riessen valt op 5 augustus akelig hard tijdens de kwartfinale van de keirin, breekt meerdere ribben en haar sleutelbeen. Een long is gekneusd. Haar 34ste verjaardag ‘viert’ ze in een Japans ziekenhuisbed dat ze twee weken na de val pas mag verlaten. Weg olympische droom om een medaille te pakken op zowel de Zomer- als Winterspelen. In Vancouver pakte ze als schaatsster in 2010 brons op de duizend meter.