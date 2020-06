Duits talent Marco Brenner naar Sunweb

Brenner viel in 2019 op met twintig overwinningen waaronder de hoog aangeschreven Oberösterreich Juniorenrundfahrt. Bij de WK eindigde hij als derde op de individuele tijdrit voor junioren. Ook is hij in zijn categorie Duits kampioen veldrijden.



,,Marco heeft eerder tijdens onze testdagen enorme indruk gemaakt en bevestigde dat het afgelopen seizoen", zegt Rudi Kemna, hoofdcoach van Sunweb. ,,We zien in hem een van de grootste talenten in het peloton. We willen hem een uitgebalanceerd programma bieden om verder te groeien."