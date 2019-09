Dumoulin komt met statement over dopingzaak oud-ploegmaat Preidler

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Georg Preidler wordt beschuldigd van dopinggebruik tijdens de Giro d’Italia van 2017. De Oostenrijker was in die ronde bij Team Sunweb een knecht van eindwinnaar Tom Dumoulin. Vandaag komt de Nederlander met een statement.

,,Eerder dit jaar heeft mijn voormalige ploeggenoot Georg Preidler bekend doping te hebben gebruikt, ik meen vanaf 2018‘’, vertelt Dumoulin in de tekst die hij op Twitter heeft gedeeld. ,,Ik was boos toen ik dat hoorde, vooral omdat ik hem in de eerste jaren dat we samenreden als een van mijn trouwste ploeggenoten beschouwde. We hadden echt op persoonlijk niveau een band.‘’

Lees ook PREMIUM En nu het geel in Parijs Lees meer

,,Tot mijn verdriet hoorde ik vandaag dat Georg Preidler beschuldigd wordt ook in 2017 doping te hebben gebruikt, dus ook in de Giro die ik in 2017 heb gewonnen. Het is een schok voor mij om dat te horen. Ik ben meer dan trots op die overwinning, en zal dat altijd blijven. Maar nu weet ik dat ik misschien wel een ploegmaat heb gehad die niet ‘schoon’ rondreed. Dat is een bittere pil.‘’

,,Ik weet niet of het waar is, ik hoop van niet natuurlijk, maar om eerlijk te zijn zou het me niet verbazen. Hij was destijds niet meer de vrolijke Georg die ik kende. Hij kwam somber, onzeker en teruggetrokken over‘’, herinnert Dumoulin zich. ,,Ik denk dat het moeilijk voor hem was om te constateren dat hij, ondanks dat hij zo hard werkte als hij kon, niet de renner kon zijn die hij wilde zijn.‘’

,,Ik hoop dat hij zijn leven terug op orde krijgt‘’, zegt Dumoulin. ,,En dat hij de vrolijke, vriendelijke persoon die in hem zit weet terug te vinden.‘’