Dumoulin maakt rentree in Ronde van Zwitserland, olympische tijdrit grote doel

Wel of geen goud in Tokio, Van der Poel kiest ook na Spelen niet alleen voor de weg

11 mei Of Mathieu van der Poel aankomende zomer nu wel of geen goud pakt op de mountainbike tijdens de Spelen in Tokio, hij blijft daarna zijn geliefde discipline combineren met veldrijden en racen op de weg. De aankomende Tour alsnog skippen voor een ultieme voorbereiding op Tokio is geen optie. ,,Maar ik zal de Spelen steeds in gedachten houden.’’