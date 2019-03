Dumoulin vierde in Tirreno: ‘Er is nog tijd tot mei’

Dumoulin wilde in de zevendaagse Italiaanse rittenkoers zijn conditie testen met het oog op zijn hoofddoel: de Giro d‘Italia. ,,Het was niet slecht en ook niet super“, is de reactie van de 28-jarige Dumoulin na de slottijdrit. ,,Het was oké, maar ik rijd niet voor oké. Ik ben niet ver van mijn vorm die ik moet en wil hebben voor mei (maand van de Giro, red.). Er is echter nog tijd.”



Luke Roberts, ploegleider bij Team Sunweb, keek met een goed gevoel terug op de slottijdrit, al zat de ritzege met Dumoulin er niet in. ,,We wilden een topresultaat in de daguitslag, maar vanwege de voorbije zware dagen voor de klassementsrenners, was dat niet mogelijk”, aldus Roberts. ,,Toch heeft Tom (Dumoulin, red.) een sterke tijdrit gereden, net als Sam (Oomen, red.), die zijn witte jongerentrui goed heeft verdedigd.”